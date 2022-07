Το Gazzetta σας αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να ντύσει στα «ερυθρόλευκα» τον Χουάνγκ Ιν Μπεόμ και λίγο αργότερα με «τιτίβισμά» του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος και άριστος γνώστης των μεταγραφικών υποθέσεων ανέφερε στο τουίτερ πως «Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του In-beom Hwang, που ενδιαφέρει επίσης τις Άουγκσμπουργκ και Λοριάν. Ο ελληνικός σύλλογος πλησιάζει τώρα τον ποδοσφαιριστή μετά τις συζητήσεις που έγιναν». Επί της ουσίας επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Gazzetta που αναφέρει ότι ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Olympiacos are close to signing In-beom Hwang, also on Augsburg and Lorient list - Greek club now getting closer after further talks during the weekend. ⚪️🔴🇰🇷 #Olympiacos



Hwang suspended his contract with Rubin Kazan few weeks ago.