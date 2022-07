Μάγκνουσον: «Οι οπαδοί μας έχουν πράσινο αίμα και θα αποκτήσω και εγώ»

O Χάρνουρ Μάγκνουσον με ανάρτηση του στο Twitter εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και υποσχέθηκε πως θα δημιουργήσει «τρομερές αναμνήσεις» με τους συμπαίκτες του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (9/7) την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγκνουσον. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιβαν Γιοβάνοβιτς και λίγο αργότερα έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του «τριφυλλιού». Ο 29χρονος στόπερ τόνισε πως «πετάει από τη χαρά του» και υποσχέθηκε στους φιλάθλους πως θα δημιουργήσει «τρομερές αναμνήσεις» με τους συμπαίκτες του.

Η ανάρτηση του Μάγκνουσον:

«Πετάω πραγματικά στα σύννεφα από την χαρά μου για το γεγονός ότι ανήκω πλέον σε ένα ιστορικό κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι οι φίλαθλοι μας έχουν πράσινο αίμα και το ίδιο θα... αποκτήσω και εγώ. Η δουλειά ξεκινάει από τώρα και στόχος είναι να δημιουργήσουμε τρομερές αναμνήσεις μαζί».

I’m absolutely over the moon about joining a historical club like Panathinaikos. I know the fans bleed green and so will I. The work starts now and already looking forward to create great memories together.☘️💚 pic.twitter.com/MELmbzYdVB