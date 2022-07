Επίσημο του Τσόλακ στη Ρέιντζερς

Η ομάδα της Σκωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη επιθετικού από τον ΠΑΟΚ που τον «αποχαιρέτησε» με ευχές για καλή επιτυχία.

Κάτοικος Γλασκόβης και επίσημα είναι από σήμερα (7/7) ο Αντόνιο Τσόλακ.

Ο ΠΑΟΚ και η Ρέιντζερς επισημοποίησαν τη συμφωνία τους για την παραχώρηση του Κροάτη φορ στη δεύτερη, ενώ ο 28χρονος υπέγραψε μαζί της συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα σελίδα στην καριέρα του, ενώ και διατήρησε ποσοστό από ενδεχόμενη μεταπώλησή του.

📝 #RangersFC are today delighted to confirm the second arrival of the summer as Antonio Colak joins the club from @PAOK_FC on a three-year contract for an undisclosed fee, subject to international clearance.



