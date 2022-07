O Παναθηναϊκός έχει ανάγκη και για κινήσεις όπως αυτή του Τσέριν

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την μεταγραφή του διεθνούς Σλοβένου μέσου στον Παναθηναϊκό, το σκεπτικό της απόκτησής του και τις επόμενες κινήσεις του ''τριφυλλιού'' στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Παναθηναϊκός εκτός από πρωτοκλασάτες μεταγραφές που θα τον ανεβάσουν άμεσα επίπεδο ενόψει των προκριματικών του Europa Conference League και του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως για παράδειγμα εκείνες του Ρούμπεν Πέρεθ και του Σεμπάστιαν Παλάσιος το καλοκαίρι του 2021, έχει ανάγκη και από επενδύσεις τύπου Άνταμ Τσέριν, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει στη ποδοσφαιρική του ''βιτρίνα'' νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική, οι οποίοι θα δημιουργούν υπεραξία και θα γεμίζουν με χρήματα τα ταμεία του συλλόγου στο μέλλον.

Εξάλλου διαθέτει έναν προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει αποδείξει ότι μπορεί να βελτιώσει και να αλλάζει το επίπεδο των ποδοσφαιριστές που έχει στα χέρια του, μέσα από την άριστη λειτουργία του συνόλου πάνω στο χορτάρι.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επένδυση των 800.000 ευρώ που έκανε ο Παναθηναϊκός για να αγοράσει τον Τσέριν. Κίνηση που δεν συνήθιζε τα προηγούμενα χρόνια, κίνηση που είχε ανάγκη και θα έχει ανάγκη να κάνει στο μέλλον για να μπορεί να αλλάξει το status του στην αγορά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Τσέριν είναι ένας ποδοσφαιριστής που ''ανάγκασε'' την Νυρεμβέργη να δαπανήσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον αγοράσει από την Ντουμζάλε(65 ματς, 9 γκολ, 9 ασίστ) στα 20 του αλλά είναι ξεκάθαρο πως ο γερμανικός σύλλογος δεν είχε ούτε το σχέδιο, ούτε την υπομονή αλλά ούτε και την διάθεση να ποντάρει στο ταλέντο του νεαρού μέσου.

Η προηγούμενη διετία στη Ριέκα, όπου ήταν βασικός και πρωταγωνιστής με 73 συμμετοχές, 3 γκολ και 11 ασίστ απέδειξε την βιασύνη της Νυρεμβέργης αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να ''κολλήσει'' ένας αθλητής στο νέο περιβάλλον. Η διετία του στην Κροατία ήταν αρκετή για να του ανεβάσει τις μετοχές και να τον χρίσει βασικό στην Εθνική Σλοβενίας, με την οποία ήδη μετρά 13 συμμετοχές και 2 γκολ.

Ο Παναθηναϊκός δεν επενδύει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάποιον... τυχαίο ποδοσφαιριστή(όχι πως αυτό θα ήταν ''κακό'') αλλά στον βασικό χαφ της Σλοβενίας τους τελευταίους 18 μήνες. Πολλά περισσότερα και πιο αναλυτικά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο για το who is who του Τσέριν πάνω στο χορτάρι θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες και αφού... ξεψαχνίσουμε μέσα από το Wyscout τα παιχνίδια του.

Από κει και πέρα, στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ο διεθνής μέσος δεν έρχεται για να καλύψει το κενό του Λούκας Βιγιαφάνιες ή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αλλά για να αντικαταστήσει στο ρόστερ τον ρόλο που είχε ο Ραμόν Πασκάλ Λούντκβιστ που λόγω αρκετών τραυματισμών δεν κατάφερε να προσφέρει το παραμικρό. Το αν θα καταφέρει να κερδίσει φανέλα βασικού θα είναι στο δικό του χέρι ή για την ακρίβεια στα δικά του πόδια.

Άρα, λοιπόν, οι ''πράσινοι'' συνεχίζουν να κινούνται στην αγορά για την απόκτηση δύο ''βασικών'' κεντρικών μέσων, με τον Αλεσάντρο Σεπφ να είναι μία από τις περιπτώσεις που παίζουν σοβαρά. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι γνωστό, θα αποκτήσει δύο ακραίους μεσοεπιθετικούς, σίγουρα έναν στόπερ για αντί Βέλεθ και... βλέπουμε και φυσικά έναν σέντερ φορ που θα είναι σε θέση να κάνει την διαφορά.

Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται ιδιαίτερα ''καυτό''...