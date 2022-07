Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα που έχει βάση, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην αγορά του διεθνούς Σλοβένου μέσου, Άνταμ Τσέριν από την Νυρεμβέργη αντί 800.000 ευρώ!

Tην απόκτηση του Σλοβένου μέσου, Άνταμ Tσέριν, από τον Παναθηναϊκό αποκαλύπτει γερμανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η ελληνική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση 800.000 ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή από την Νυρεμβέργη.

Το σενάριο έχει βάση, οι ''πράσινοι'' έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση του διεθνούς μέσου και είναι πιθανό μέσα στο σαββατοκύριακο να πέσουν υπογραφές!

O Τσέριν είναι δημιουργικός μέσος, έχει 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη Σλοβενία.

To δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

''Γύρω στο μεσημέρι, ο αθλητικός διευθυντής Όλαφ Ρέμπε περίμενε μόνο τη γραπτή επιβεβαίωση από την Αθήνα. Ο Adam Gnezda Cerin είχε ήδη υπογράψει το συμβόλαιο λύσης με την 1. FC Nürnberg και συμφώνησε και με τον Παναθηναϊκό για μεταγραφή. Ο αθλητικός διευθυντής είχε ήδη δηλώσει στις αρχές της εβδομάδας ότι υπήρχε κίνηση. Ο Ντίτερ Χέκινγκ αναφέρθηκε σε αρκετούς ενδιαφερόμενους συλλόγους και μια πιθανή λύση στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, η οποία διαρκεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχαν ακόμη συγκεκριμένη προσφορά.

Γίνεται πλέον εμφανές ότι ο Σλοβένος διεθνής μετακομίζει στην Ελλάδα, διαφορετικά θα έπρεπε να παίξει στη Νυρεμβέργη την επόμενη εβδομάδα. Η αμοιβή θα να είναι μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ, συν πιθανές πληρωμές μπόνους''.

