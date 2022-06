Ο Ισπανός μπακ στο ντεμπούτο του χρίζεται βασικός στο Φορτούνα - Ολυμπιακός, το δεύτερο φιλικό επί αυστριακού εδάφους για την ομάδα του.

Οι 11 του Μαρτίνς με τον Άβιλα βασικό για πρώτη φορά: Κρίστινσον, Άβιλα, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Κούντε, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά, Μασούρας και Τικίνιο.

Στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ριντ θυμίζουμε πως η αρχική 11άδα ήταν η εξής: Κρίστινσον, Μπα, Μανωλάς, Κούτρης, Ανδρούτσος, Κανέ, Αγκιμπού Καμαρά, Φαντινγκά, Ραντζέλοβιτς, Καρβάλιο και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ! / The line-up for today's friendly match against Fortuna Düsseldorf! Οlympiacos FriendlyMatch PreSeason2022 OLYFOR Austria LineUp Football pic.twitter.com/hKx6iYCeJl