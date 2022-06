Το «ευχαριστώ» του ΠΑΟΚ στον Κρέσπο: «Θα είσαι πάντα μέρος της ιστορίας» (vid)

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αποχαιρέτισε τον Χοσέ Άνχελ Κρέσπο, ο οποίος ύστερα από έξι χρόνια παρουσίας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και το ΑΠΟΕΛ, με τον ΠΑΟΚ να τον αποχαιρετά μ' ένα video στο οποίο υπάρχουν κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του Ισπανού με τη φανέλα του «Δικεφάλου»

Οι «ασπρόμαυροι» ευχαρίστησαν τον 35χρονο κεντρικό αμυντικό γι’ όλα όσα πρόσφερε στον Σύλλογο και όπως έγραψαν στη λεζάντα του αποχαιρετιστήριου video, , «θα είναι πάντα μέρος της ιστορίας…».

Thank you for everything #TheGuarantee #Crespo!

You will always be a part of PAOK's history! pic.twitter.com/b0A5aovT1d