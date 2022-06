Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την υλοποίηση της δεύτερης φετινής του μεταγραφής, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Kριστιάν Γκάνεα που μένει ελεύθερος από τον Άρη.

Mετά τον Γιούρι Λοντίγκιν ο Παναθηναϊκός επιμένει... ελληνικά! Σύμφωνα με πληροφορίες το «τριφύλλι» έχει φτάσει μια ανάσα από την συμφωνία με τον διεθνή Ρουμάνο αριστερό μπακ, Κριστιάν Γκάνεα, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Άρη.

Οι «πράσινοι» μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάνκαρ ήθελαν ακόμη μία αξιόπιστη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Γκάνεα είναι ο εκλεκτός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο 30χρονος άσος με την φανέλα των «κιτρίνων» έχει αγωνιστεί σε 59 παιχνίδια έχοντας 1 γκολ και 2 ασίστ και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στον τροπο που θέλει ο Σέρβος τεχνικός να παίζουν οι ακραίοι αμυντικοί του.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στην Αθήνα τις επόμενες ώρες για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

