Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τον πρώην αθλητικό διευθυντή της Λέγκια, Ράντοσλαβ Κουχάρσκι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ήδη βρίσκεται στην Αθήνα ο 41χρονος Πολωνός, όπου και έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Σε συμφωνία με τον 41χρονο Πολωνό πρώην αθλητικό διευθυντή της Λέγκια Βαρσοβίας και πρώην σκάουτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράντοσλαβ Κουχάρσκι έφτασε η ΑΕΚ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Οι προσθήκες στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ άλλωστε ήταν προ των πυλών και εκτός από εκείνη του Μπρούνο Άλβες (που επίκειται να ανακοινωθεί) η Ένωση βρισκόταν σε επαφές και για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε προσωπικές επαφές με τους υποψήφιους για τη θέση και τελικά ο εκλεκτός είναι ο Κουχάρσκι, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν εδώ και αρκετές μέρες σε συζητήσεις, καταλήγοντας το Σάββατο (28/5) σε οριστική συμφωνία. Μάλιστα η τελευταία συνάντηση όπου αποφασίστηκε η μεταξύ τους συνεργασία έγινε στην Αθήνα, όπου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κουχάρσκι.

Το who is who του Κουχάρσκι