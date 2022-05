Η UEFA θυμήθηκε την στιγμή που ο μικρός Λέανδρος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, σκοράροντας στην αγαπημένη του Τούμπα, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ηταν το όνειρό του. Να βάλει ένα γκολ σε μια γεμάτη Τούμπα. Ο μικρός Λέανδρος με πρόβλημα στην όραση είχε βρεθεί στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και στο ημίχρονο του αγώνα έζησε το όνειρό του και υπενθύμισε σε όλους ότι όσα εμπόδια κι αν μας παρουσιάζονται, πρέπει να συνεχίζουμε να πολεμάμε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Ο μικρός Λέανδρος θα θυμάται για πάντα αυτή την ημέρα. Αυτό το χαμόγελο, αυτή τη φωνή που πήρε τεράστια δύναμη. Από την πλευρά της η UEFA θυμήθηκε την ιστορία του, σημειώνοντας στα social media:

«Χάρη στο UEFA_Foundation ο εννιάχρονος, Λέανδρος, που είναι τυφλός, έκανε πραγματικότητα το όνειρό του, σκοράροντας ένα γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ στο Europa Conference League, με τον κόσμο να του αφιερώνουν συνθήματα».

⭐ 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙 𝙞𝙨 𝙖 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣!



Thanks to the @UEFA_Foundation, nine-year-old Leandros, who is blind, had his dream come true when he scored a goal at the #UECL match between PAOK and Marseille, with the fans dedicating a song to him! pic.twitter.com/42yuzVxSba