Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από μια πενταετία και ετοίμασε ένα υπέροχο εικαστικό με πρωταγωνιστή τον Γιοβάνοβιτς που... δείχνει τον δρόμο!

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την επιστροφή στην Ευρώπη μετά και τη νίκη του με 4-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα και ετοιμάζεται πλέον να φορέσει και πάλι το ευρωπαϊκό του κοστούμι.

Λίγη ώρα μετά το τελικό αποτέλεσμα, οι πράσινοι ανέβασαν ένα εντυπωσιακό εικαστικό στα social media, όπου απεικονίζεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δείχνει τον δρόμο της Ευρώπης με φόντο την Ακρόπολη.

«Ευρώπη, πέρασε αρκετός καιρός, αλλά τελικά επιστρέψαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του το Τριφύλλι, το οποίο θα συμμετέχει για πρώτη φορά σε προκριματικό γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης από το 2017.

Europe, it has been a long time, but finally Panathinaikos returns!#Panathinaikos #PAOFC2021_22 pic.twitter.com/SR8VFbAN3E