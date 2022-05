Δείτε την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στο παιχνίδι εναντίον του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των play offs της Super League Interwetten. Είναι το τελευταίο εφετινό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Φάληρο, μετά το τέλος του οποίου θα γίνει η φιέστα για να εορταστεί το 47ο πρωτάθλημα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με 4-2-3-1:

Τζολάκης - Ανδρούτσος, Μπαγκαλιάνης, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ - Κανέ, Κούντε - Ροντρίγκες, Καρβάλιο, Φαντιγκά - Τικίνιο.

Στον πάγκο είναι οι:

Κρίστινσον, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Λόπες, Αραμπί, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Μανωλάς Κίτσος.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Α. Καμαρά, Μπα, Σισέ, Φορτούνης, Ονιεκούρου, Καραργύρης, Καρμπόβνικ, Λαλά, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Σουρλής και Βατσλίκ.

