Η ομάδα του MLS ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αργεντινού κόουτς από την τεχνική της ηγεσία.

Στη λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αναμένονταν να παραιτηθεί από τον πάγκο της Σαν Χοσέ όπου και βρίσκονταν από το 2018.

Ο Αργεντινός τεχνικός είναι πλέον και επίσημα ελεύθερος, καθώς πριν από λίγο η ομάδα του MLS ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το club και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο σύλλογο.

Ο 49χρονος κόουτσάρισε την πρώην πλέον ομάδα του σε 95 παιχνίδια του εκεί πρωταθλήματος και είχε ρεκόρ 29-24-42.

NEWS: The Earthquakes have parted ways with head coach Matias Almeyda.



We want to thank Matias & his staff for 3+ memorable years at the club and wish them all well in the future.