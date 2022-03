Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ είναι ηγέτης, αποτελεί σημείο αναφοράς στην Πολωνία και ο κόσμος τον αποθεώνει, όπως και τον Λεβαντόφσκι. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μιλά στο Gazzetta κι εξηγεί τους λόγους…

Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα, oι Πολωνοί τον λατρεύουν και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας Τσέσλαβ Μίτσνιεβιτς τον βάζει στην ίδια κλίμακα με τον Λεβαντόφσκι. Η μεταγραφή στην ΑΕΚ είναι δώρο και για τους Πολωνούς, μιας και θα είναι σε καλύτερη κατάσταση για τον «τελικό» των προκριματικών.

Η συμμετοχή στην εθνική ομάδα της χώρας του ήταν το μεγάλο του όνειρο και το έχει πραγματοποιήσει 86 φορές, με παρουσία σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Η παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ, είναι ο επόμενος μεγάλος του στόχος. «Για να νικήσεις στην μεγάλη μάχη, πρέπει πρώτα να κερδίζεις τις μικρές μονομαχίες» έχει πει ο «Πολωνός Terminator» και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Πολωνών μιλώντας στο Gazzetta επιβεβαιώνει τον νέο σταρ της Super League κι εκφράζει τη σιγουριά του για τη διαφορά που θα κάνει.

Σας προκάλεσε έκπληξη η μεταγραφή του Κριχόβιακ στην ΑΕΚ;

Είμαι χαρούμενος που βρήκε ομάδα. Θα παίξει σε ένα καλό πρωτάθλημα, σε μια ομάδα που έχει στόχους και χαίρομαι που θα αγωνιστεί σύντομα. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα από τον καθένα το που θα παίξει. Για να επέλεξε την ΑΕΚ σημαίνει πολλά…

Μιλήσατε για το νέο βήμα στην καριέρα του;

Ναι, μιλήσαμε το Σάββατο. Ηταν ενθουσιασμένος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Ηθελε πολύ να γίνει αυτή η μεταγραφή. Η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα, τον έπεισε και αγωνιστικά, οπότε η απόφασή του δεν ήταν δύσκολη. Τον άκουσα χαρούμενο, θέλει να μπει άμεσα στο γήπεδο και να παίξει ποδόσφαιρο. Εχει να δώσει πολλά, ήταν έτοιμος να προσπαθήσει αρκετά και να μπει άμεσα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αλλωστε, θέλει να είναι έτοιμος και για την εθνική Πολωνίας.

Πιστεύετε πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα;

«Δεν έχω καμία αμφιβολία πως μπορεί να εγκλιματιστεί άμεσα και να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ. Θέλει να έχει ρόλο και να παίρνει πάνω του αρκετές ευθύνες. Θα προσθέσει ποιότητα στην ΑΕΚ και είμαι σίγουρος πως θα τη βοηθήσει».

Πως έζησε την κατάσταση στη Ρωσία;

Μέχρι και τη διακοπή ήταν εξαιρετικά. Αρχηγός της Κράσνονταρ με εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά όλα άλλαξαν. Ήταν μία δύσκολη κατάσταση για εκείνον και για εμάς. Να είναι σε μία χώρα υπό αυτές τις συνθήκες και να μην παίζει. Ήταν δύσκολο για όλους μας και ακόμα πιο δύσκολο για εκείνον. Είναι όμως φανταστικός χαρακτήρας, λατρεύει το ποδόσφαιρο, όπως και την εθνική του. Θέλει να παίξει άμεσα για να μπει στα πλάνα για τα κρίσιμα ματς που ακολουθούν.

Σε ποια θέση μπορεί να αποδώσει καλύτερα;

Ο Κριχόβιακ είναι ηγέτης σε μια ομάδα. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι πρόκειται για έναν αληθινό επαγγελματία, έναν φανταστικό χαρακτήρα. Αλήθεια, μπορεί να παίξει ως εξάρι, ως οκτάρι. Του αρέσει να μοιράζει, να σκοράρει. Εχει τον τρόπο. Εξαιρετική αντίληψη του χώρου, πολύ καλή τεχνική, βοηθάει στην πίεση του αντιπάλου, αλλά και στο πως θα χαλάσει το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Ξέρει να δημιουργεί, είναι ένας παίκτης που θέλει κάθε προπονητής να τον έχει στα πλάνα του. Μου είπε πως αισθάνεται έτοιμος να βοηθήσει άμεσα. Σίγουρα ο προπονητής της ΑΕΚ θα μιλήσει μαζί του και θα τον βάλει εκεί που χρειάζεται.

Πόσο σημαντικός παίκτης είναι για την Εθνική Πολωνίας;

Είναι μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας φανταστικός παίκτης και τρομερός χαρακτήρας. Για την εθνική είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Είναι ο Λεβαντόφσκι και ο Κριχόβιακ. Τόσο σπουδαίος είναι. Δυο τεράστιες προσωπικότητες και όλοι χαίρονται για τη μεταγραφή, μιας και θα μπορέσει να μας βοηθήσει άμεσα.

Grzegorz Krychowiak with a great performance against Chile. This reminded me of the old Krychowiak that we all loved. If he plays like this during the World Cup watch out!



What did you think of his performance?#Polska #Poland #pol pic.twitter.com/EDp5UUiJfP