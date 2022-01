Ο Ροντρίγκο Σοάρες επιστρέφει στην πατρίδα του και από τα «ασπρόμαυρα» του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα «πράσινα» της Ζουβεντούδε μέχρι το τέλος του 2022.

Δύο μέρες μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Ροντρίγκο Σοάρες βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός συμφώνησε με την Ζουβεντούδε (ομάδα πρώτης κατηγορίας) και μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην επιστρέφει στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Ο Ροντρίγκο θα ταξιδέψει στη Βραζιλία και θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της νέας του ομάδας για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας, που θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2022.

Juventude encaminha a contratação de Rodrigo Soares. O lateral-direito está a caminho do Jaconi para definir os últimos detalhes e assinar com o Ju até o final de 2022.



O atleta de 29 anos estava no PAOK, da Grécia: https://t.co/oODgC1yxU5 #Juventude2022 pic.twitter.com/Wel4lgyBGf