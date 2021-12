Σκόκο: «Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ΑΕΚ, οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα»

Ο Νάτσο Σκόκο ευχαρίστησε προσωπικά την ΑΕΚ για την ανάρτηση που έκανε με αφορμή το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Σκόκο κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και η ΑΕΚ έκανε ανάρτηση στα social media ευχαριστώντας τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό για την προσφορά του στην Ένωση.

Με δικό του τιτίβισμα στο twitter ο Σκόκο ευχαρίστησε την ΑΕΚ, δείχνοντας ότι την έχει στην καρδιά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ για την καλοσύνη τους. Οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα».

Thanks to all AEK people for their kindness… Memories will be eternal💛 https://t.co/84M1Bm2lJ3