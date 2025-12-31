Νέο ξεχωριστό βίντεο από τον ΠΑΟΚ κατά την παρουσίαση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ως το 2027 και όπως συνηθίζει παρουσίασε και αυτή τη μεταγραφή με ένα σκετσάκι στα social media.

Δύο φίλοι του ΠΑΟΚ συζητούν στην καφετέρια πίνοντας φρέντο εσπρέσο και σκέφτονται πώς θα μπορέσει να βρεθεί ένας φορ με εύκολο γκολ που να γνωρίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο για την ομάδα τους.

Ο Γερεμέγεφ που κάθεται στο διπλανό τραπέζι και πίνει και αυτός φρέντο εσπρέσο, ακούει τη συζήτησή τους και ξαφνικά σηκώνεται, πάει στο τραπέζι τους, τους δείχνει τη φανέλα του ΠΑΟΚ που φοράει από μέσα και τους λέει: «Παιδιά εδώ είμαι».

Ο Γερεμέγεφ θα φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα με τον αριθμό 19 για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από 60 συμμετοχές, με 16 τέρματα.