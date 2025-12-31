ΠΑΟΚ: Η παρουσίαση του Γερεμέγεφ με άρωμα εσπρέσο και «παιδιά εδώ είμαι»
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ως το 2027 και όπως συνηθίζει παρουσίασε και αυτή τη μεταγραφή με ένα σκετσάκι στα social media.
Δύο φίλοι του ΠΑΟΚ συζητούν στην καφετέρια πίνοντας φρέντο εσπρέσο και σκέφτονται πώς θα μπορέσει να βρεθεί ένας φορ με εύκολο γκολ που να γνωρίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο για την ομάδα τους.
Ο Γερεμέγεφ που κάθεται στο διπλανό τραπέζι και πίνει και αυτός φρέντο εσπρέσο, ακούει τη συζήτησή τους και ξαφνικά σηκώνεται, πάει στο τραπέζι τους, τους δείχνει τη φανέλα του ΠΑΟΚ που φοράει από μέσα και τους λέει: «Παιδιά εδώ είμαι».
Ο Γερεμέγεφ θα φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα με τον αριθμό 19 για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από 60 συμμετοχές, με 16 τέρματα.
Hey guys, i'm here! 1️⃣9️⃣#Jeremejeff is here! ⚫️⚪️#PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/nsPDZBrDrQ— PAOK FC (@PAOK_FC) December 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.