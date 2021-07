«Ενδιαφέρον Σέλτικ για Τάνκοβιτς» (pic)

Στη Σκωτία μετέδωσαν πως ο Σουηδός μεσοεπιθετικός της Ενωσης «απασχολεί» τους Κέλτες

«Σειρήνες» από τη Σκωτία φαίνεται πως υπάρχουν για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Οπως μετέδωσε απόψε (7/7) για τον Σουηδό μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ ο δημοσιογράφος Πίτερ Γουάλας «ο Ποστέκογλου (σ.σ. τεχνικός της ομάδας) αρέσκεται στο να παίζουν οι ομάδες του με εξτρέμ που παίζουν με αντίθετο πόδι και ο Τάνκοβιτς είναι αριστερό εξτρέμ, ενώ είναι δεξιοπόδαρος. Ο παίχτης θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος με ένα ποσό ανάμεσα στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ και πιστεύω πως η Σέλτικ ενδιαφέρεται».



The other player I’ve heard about is #Swe Muamer Tankovic at AEK Athens. #Postecoglou likes playing with inverted wingers and Tankovic is a right-footed left -winger. The player should be available for around €2-3million and we believe Celtic are interested. @a_Katsandres_ pic.twitter.com/ZRKBmQvXjq