ΟΦΗ: Γράμμος και Ερμίδης στο προπονητικό τιμ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ έκανε γνωστούς τους συνεργάτες του Νίκου Νιόπλια για τη σεζόν 2021-2022. Εκτός από τον Πέδρο Καραβέλα, που θα έχει το πόστο του β' βοηθού προπονητή και του αναλυτή, στο σταφ προστίθεται ο Γιάννης Γράμμος (α' βοηθός) και Γιώργος Ερμίδης (Sports Scientist). Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η πρόσληψη και προπονητή φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τους κ.κ Γιάννη Γράμμο (φωτ.), Pedro Caravela και Γιώργο Ερμίδη, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο τεχνικό τιμ της ομάδας μας για την αγωνιστική σεζόν 2021-22, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής (θα υπάρξει μία επιπλέον προσθήκη Fitness Coach, το επόμενο διάστημα):

Νίκος Νιόπλιας: Head Coach

Γιάννης Γράμμος: A’ Assistant Coach

Pedro Caravela: Β’ Assistant Coach – Performance Analyst

Βαγγέλης Λάππας: Προπονητής Τερματοφυλάκων

Γιώργος Ερμίδης: Sports Scientist

Τα βιογραφικά των κ.κ. Γράμμου, Caravela και Ερμείδη:

Γιάννης Γράμμος

Ο Γιάννης Γράμμος, γεννημένος στις 14 Σεπτεμβρίου 1973 στην πόλη Darmstadt της Γερμανίας, είναι απόφοιτος του German Sports University of Cologne στον τομέα του Sports Science και κάτοχος του διπλώματος προπονητικής UEFA A. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε ομάδες όπως οι SV Darmstadt 1998, Tura Hennef, TuS Zülpich, Sportfreunde Siegen 1999 και SV Hellas Troisdorf 1971. Η προπονητική του πορεία άρχισε στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, όπου εργάστηκε από το 2006 μέχρι το 2012 ως προπονητής των ομάδων U13, U14 και U15 και ως συνεργάτης προπονητή στις U17 και U18.

Από το 2007 διετέλεσε επικεφαλής φυσικής κατάστασης όλων των αγωνιστικών ομάδων του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα κατείχε θέση στο τμήμα Scouting. Τον Φεβρουάριο του 2010 ανέλαβε την προπόνηση των εκτός αποστολής ποδοσφαιριστών των «πρασίνων», ενώ από το 2012 ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης της A’ ομάδας του Παναθηναϊκού. Από το 2013 ως το 2018, ο Γιάννης Γράμμος εργάστηκε στο Κατάρ ως προπονητής φυσικής κατάστασης των ομάδων U19, U17, U15 και U14 αλλά και της A’ ομάδας του “Al Sailiya Sports Club”. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ.

Τη σεζόν 2018-19 ήταν προπονητής της Κ17, συνεργάτης προπονητή στην B’ ομάδα και επικεφαλής των προπονητών φυσικής κατάστασης για τις ομάδες Κ19-Κ14. Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας και προπονητής της B’ ομάδας, θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι το τέλος της σεζόν 2020-21.

Pedro Caravela

Ο Pedro Caravela είναι προπονητής, γεννημένος στην Πορτογαλία στις 21/12/1976. Διαθέτει πτυχίο Physical Education in Sports, με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο, από το Πανεπιστήμιο Lusófona de Humanidades e Tecnologias, μεταπτυχιακό στην Προπόνηση Αναπτυξιακών Ηλικιών και διδακτορικό Sports Specialisation in Sports Training από το Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Είναι κάτοχος διπλωμάτων: UEFA B (2019), CAF Coaching License (2016) and UEFA C (2008).

Αρχισε την προπονητική του καριέρα το 2002 ως Assistant Coach στην Benfica. Έχει επίσης εργαστεί ως Assistant Coach στο Clube Recreativo de Desportivo da Pontinha, CD Mafra. Το 2007 ανέλαβε τη θέση του Technical Coordinator και Coach Youth στην Sporting. Από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούλιο του 2017, εργάστηκε ως Assistant Coach στην Libolo, ομάδα με την οποία κέρδισε 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο και 2 Super Cups.

Τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τον Ιούνιο του 2018 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως Assistant Technical Director και Assistant Coach στην K19 του Ολυμπιακού, με την οποία συμμετείχε στο UEFA Youth League. Από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα ήταν Assistant Coach στην UD Vilafranquense.

Γιώργος Ερμίδης

Ο Γιώργος Ερμίδης είναι Sports Scientist. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου έκανε και το μεταπτυχιακό του, κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε υποτροφία για πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το πανεπιστήμιο της Parthenope στην Νεάπολη της Ιταλίας, σε συνεργασία με το Southern Denmark University στο Όντενσε της Δανίας.

Τον Νοέμβριο του 2019 εντάχθηκε στο τεχνικό τιμ της FC Midtjylland ως Sports Scientist, με την ομάδα να στέφεται πρωταθλήτρια Δανίας στο τέλος της σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 η Midtjylland τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Δανίας, ενώ αγωνίστηκε στους ομίλους του Champions League».