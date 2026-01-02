Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού περίμεναν πώς και πώς την αποστολή προκειμένου να την αποθέωσουν πριν τον τελικό με τον ΟΦΗ για το Super Cup.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε Insta Story από την υποδοχή της αποστολής της ομάδας από τον φίλαθλο κόσμο της. Με συνθήματα, τραγούδια αλλά και πολύ χειροκρότημα οι φίλαθλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και παίκτες του συλλόγου μία ημέρα πριν από τον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μία αναβίωση του θεσμού από την ΕΠΟ.