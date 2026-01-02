Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκος «χαμός» από τον κόσμο στην άφιξη της αποστολής
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε Insta Story από την υποδοχή της αποστολής της ομάδας από τον φίλαθλο κόσμο της. Με συνθήματα, τραγούδια αλλά και πολύ χειροκρότημα οι φίλαθλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και παίκτες του συλλόγου μία ημέρα πριν από τον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μία αναβίωση του θεσμού από την ΕΠΟ.
🔴🙌 Θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά την άφιξη των Ερυθρολεύκων στην Κρήτη.
📹 @olympiacosfc #olympiacosfc pic.twitter.com/ogREueapAR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 2, 2026
