Επίσημο του Κουντέ στον Ολυμπιακό (pics & vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσημα την απόκτηση του Πιέρ Κουντέ με ένα συμβόλαιο τριών ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων για τον Πιέρ Κουντέ (που έκλεισε με συμβόλαιο τριών ετών και απολαβές περίπου 800.000 ευρώ ετησίως):

Ο Κουντέ στον Ολυμπιακό μέχρι το 2024. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Πιέρ Κουντέ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πιέρ Κουντέ Μαλόνγκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Ο διεθνής άσος από το Καμερούν γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1995 και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Ο 25χρονος ξεκίνησε την καριέρα του από την ισπανική Αλκομπέντας το 2012 και την επόμενη σεζόν παρέμεινε στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο. Ο Κουντέ αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα των «ροχιμπλάνκος» για δύο χρόνια πριν παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Εξτρεμαδούρα τη σεζόν 2016/17 και τη Γρανάδα (2017/18). Το καλοκαίρι του 2018 άφησε την Ισπανία και μετακόμισε στη Μάιντς. Στον γερμανικό σύλλογο παρέμεινε για τρία χρόνια μετρώντας 70 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας είναι 18 φορές διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Καμερούν.

Πιέρ Κουντέ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @PierreKunde!

Olympiacos Transfer Welcome PierreKunde WelcomeKunde WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/IOWdMJXgaJ