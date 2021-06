Ολυμπιακός: Στο Ροζάριο της Αργεντινής η νέα σχολή!

Το παγκόσμιο δίκτυο σχολών επεκτείνεται κι άλλο με την Αργεντινή και το Ροζάριο να είναι ο νέος σταθμός.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

«Κάτι μοναδικό συντελείται στο δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού. Ο Θρύλος φτάνει πλέον τις 10 σχολές στο εξωτερικό με το Ροζάριο να είναι το νέο μέλος της μεγάλης «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Η χώρα των μεγάλων μπαλαδόρων, η χώρα του αξεπέραστου Ντιέγκο Μαραντόνα που τίμησε με την παρουσία του το Καραϊσκάκη στο παρελθόν και φόρεσε την ερυθρόλευκη, η χώρα με την τεράστια παράδοση στο ποδόσφαιρο, θα έχει πλέον το θρυλικό σημείο αναφοράς της.

Είναι η πρώτη σχολή του Ολυμπιακού στη νότια Αμερική και η έκτη συνολικά στην αμερικανική ήπειρο, μετά από αυτές των Σικάγο, Ουάσινγκτον, Κίτσενερ, Τορόντο και Νέας Υόρκης!

Ακόμα και εν μέσω πανδημίας η Διεύθυνση Σχολών δεν σταματά τη δουλειά με τον Χρήστο Σολωμό, άμεσο συνεργάτη του διευθυντή δικτύου σχολών, Βασίλη Νάνου, να στήνει από την αρχή τη νέα συνεργασία μέχρι και την ολοκλήρωσή της ενώ οι Έλσα Πιτσάκη και Νίκος Σπίνος συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο.

Ο Σεμπάστιαν Φράνκο, πρόεδρος της Αλτέτικο Προβινσιάλ, ομάδα με την οποία πραγματοποιείται η συνεργασία για τη δημιουργία της σχολής, αναφέρει:

«Έγινα φανατικός υποστηρικτής του Ολυμπιακού μετά το πρώτο ταξίδι μου στην Ευρώπη, έρωτας με την πρώτη ματιά στην κυριολεξία! Πάντα ήθελα να μπορέσω με κάποιο τρόπο να γίνω κομμάτι της ομάδας και πλέον το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Από τη στιγμή που ανήκουμε στον Ολυμπιακό το επίπεδό μας αυτόματα περνάει στην επόμενη βαθμίδα ενώ παράλληλα νιώθουμε τεράστια ευθύνη. Να μεταδώσουμε στα παιδιά που θα μας εμπιστευτούν τη νοοτροπία, τη φιλοσοφία και την τεράστια δυναμική του Ολυμπιακού, ενός από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο!».

Από την πλευρά του ο Ντάριο Πασινάτο, γραμματέας του κλαμπ τονίζει: «Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση και περηφάνια που θα γίνουμε κομμάτι της ακαδημίας του Ολυμπιακού. Όταν μας παρουσιάστηκε η ευκαιρία δεν αμφιβάλλαμε ούτε για μια στιγμή. Έχουμε πολλή όρεξη να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο αριθμό παιδιών και είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα έρχονται!».

Ο διευθυντής Δικτύου Σχολών του Ολυμπιακού, Βασίλης Νάνος υπογραμμίζει: «Στόχος μας είναι το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού να μεγαλώνει και να επεκτείνεται συνεχώς. Και στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου ο Ολυμπιακός συγκινεί και συνεπαίρνει. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που πλέον ο Ολυμπιακός θα έχει το σημείο αναφοράς του σε μια χώρα με τεράστια ποδοσφαιρική παράδοση. Όραμά μας είναι το όνομα αλλά και το ιδεώδες του Ολυμπιακού να ακουστεί σε όσο περισσότερα σημεία του κόσμου είναι εφικτό, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών να αγωνίζονται με τον έφηβο στο στήθος».

Ροζάριο καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

Διεύθυνση εγκαταστάσεων

Headquarters: Bv 27 de Febrero 2672 (Rosario)

Country: Avda. Jorge Cura and Pueyrredon (Rosario)

General Lagos: Provincial Route 21 km 37 (ex Route 9) – (General Lagos, near Rosario)

Tanti: General Bustos 602 – Tanti – Cordoba

Διευθυντής σχολής: Gonzalo Marín

Αθλητικός Διευθυντής: Guillermo Gutiérrez

Γενικός Διευθυντής: Walter Matteoda

Τηλέφωνο: +549 341 3862230/ 341 6680659

Email: [email protected]

Fan Page: www.caprosario.com.ar

Facebook: https://bit.ly/3gi8rny

Instagram: https://bit.ly/3xcLTeE

Twitter: https://bit.ly/3gmF43l».