Ο άλλοτε τεχνικός της Καβάλας, Αλεξάντερ Νούρι, έγινε διευθυντής δύο καταστημάτων McDonald's στην Γερμανία.

Στροφή στην καριέρα του όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να έκανε ο Γερμανός προπονητής, Αλεξάντερ Νούρι, αφήνοντας τους πάγκους του ποδοσφαίρου για εκείνους των εστιατορίων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρόνος τεχνικός ξεκίνησε να εργάζεται στην αλυσίδα εστιατορίων McDonald's, όπου θα αναλάβει ρόλο διευθυντή σε δύο μονάδες στη Βόρεια Ρηνανία της Βεστφαλίας, τερματίζοντας έτσι, προς το παρόν, την ποδοσφαιρική του καριέρα.

🍔🍟 Former Bundesliga coach Alexander Nouri has decided to leave football & run two McDonald's restaurants in North Rhine-Westphalia.



Having completed training in the kitchen, the 46-year-old will embark upon his new role as a franchisee for the fast food chain this month. pic.twitter.com/lkiDJxgHgX January 4, 2026

Ο Αλεξάντερ Νούρι ήταν αρχικά ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος ως επιθετικός μέσος για τη δεύτερη ομάδα της Βέρντερ Βρέμης, καθώς και για τις Σιάτλ, Ούρντινγκεν, Όσναμπρικ, Κίελο και Όλντενμπουργκ. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2013, όταν ανέλαβε την Όλντενμπουργκ. Τα επόμενα χρόνια, προπόνησε αρχικά την δεύτερη και εν συνεχεία την πρώτη ομάδα της Βέρντερ Βρέμης, από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2017, καταγράφοντας 15 νίκες, 11 ισοπαλίες και 17 ήττες.

Ακολούθησε η Χέρτα, με την οποία σε τέσσερις αγώνες ως υπηρεσιακός προπονητής, σημείωσε μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ο τελευταίος του σταθμός πριν την αλλαγή στην επαγγελματική του ζωή ήταν η χώρα μας. Ο Νουρί προσελήφθη από την Καβάλα τον Δεκέμβριο του 2021 και έμεινε με τους «αργοναύτες» έως τον Μάρτιο του 2022, πετυχαίνοντας τρεις νίκες, επτά ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 15 παιχνίδια στην Superleague 2.

Ο ίδιος πάντως σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσει στην προπονητική τονίζοντας πως: «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο του ποδοσφαίρου που θα ήθελαν να ακολουθήσουν ένα νέο μονοπάτι, αλλά απλά δεν έχουν το θάρρος. Τελικά, οι βιομηχανίες του ποδοσφαίρου και της εστίασης έχουν περίπου το ίδιο πράγμα, να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Στο ποδόσφαιρο πρόκειται για τους παίκτες. εδώ, πρόκειται για τους υπαλλήλους».