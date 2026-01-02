Νίκη Βόλου: Μεταγραφικό χτύπημα με Βίκτορ Φερνάντεθ
Την απόκτηση του Βίκτορ Φερνάντεθ ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου.
Ο Ισπανός εξτρέμ έχει παίξει στη δεύτερη ομάδα της Νιούκαστλ, ενώ έχει αγωνιστεί στη Super League με τη φανέλα του Βόλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου, που ενισχύθηκε για να αυξήσει τις πιθανότητες για άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βίκτορ Φερνάντεθ.
Ο Víctor Fernández Satue, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ.
Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των: Κορνεγιά (Γ’ Ισπανίας / 42 συμμετοχές), Νιούκαστλ U23 (42 συμμετοχές), Βιτορούλ (Α’ Ρουμανίας / 5 συμμετοχές), Μποτοσάνι (Α’ Ρουμανίας / 2 συμμετοχές), ΝΠΣ Βόλος (Super League 1 / 8 συμμετοχές), Ένωση Νέων Παραλιμνίου (Α’ Κύπρου / 18 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (Α’ Κύπρου / 60 συμμετοχές).
Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η ομάδα των Τιράνων, με την οποία κατέγραψε 15 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Αλβανίας, από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.
Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Βίκτορ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».
