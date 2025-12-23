Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, της Β’ ομάδας και της Κ19 έφεραν χαμόγελα, δώρα και στιγμές ζεστασιάς στα παιδιά του ξενώνα «Στοργή».

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, οι ομάδες του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τον ξενώνα καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή», συμμετέχοντας στη γιορτή που διοργανώθηκε για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η πραγματική ζωή, η ενσυναίσθηση και η ουσιαστική προσφορά δεν βρίσκονται μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά κυρίως δίπλα στον άνθρωπο, ειδικά κοντά στα παιδιά. Με αυτές τις αξίες ως οδηγό, παίκτες του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Β και της Κ19 μας απέδειξαν έμπρακτα τι σημαίνει να αφουγκράζεσαι τα προβλήματα της κοινωνίας.

23.12.2025Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη των ομάδων επισκέφθηκαν τον ξενώνα καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή», συμμετέχοντας στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Με χαμόγελα, ζεστασιά και ειλικρινές ενδιαφέρον, μοίρασαν δώρα στα παιδιά – μαζί με το ΙΕΚ Δέλτα και την AS Company, προσφέροντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε έναν αγώνα που δίνεται καθημερινά με θάρρος και δύναμη.Παράλληλα, το PAOK Academy, στο πλαίσιο του UEFA Youth League Solidarity Project, προχώρησε σε δωρεά ύψους 1.000 ευρώ προς τον ξενώνα, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο που επιτελείται για τη φιλοξενία και φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους.Μια πρωτοβουλία που υπενθυμίζει πως το ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσωπο, μεταφέροντας μηνύματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ελπίδας, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων».