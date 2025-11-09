Χωρίς να προσφέρουν θέαμα και πολλές φάσεις, Καμπανιακός και ΠΑΟΚ Β' έμειναν στο... μηδέν και μοιράστηκαν από έναν βαθμό για τον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2.

Στο... μηδέν κόλλησαν Καμπανιακός και ΠΑΟΚ Β' για τον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2, με τις δύο ομάδες να έχουν ελάχιστες καλές στιγμές με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο όπου παρότι η μπάλα πήγαινε-κάτω, δεν συνέβη κάτι αξιόλογο.

Ο Δικέφαλος ήταν κατά διαστήματα ανώτερος από τον αντίπαλο του, χωρίς να το μετατρέψει σε γκολ. Ο Καμπανιακός από την πλευρά του δεν εκμεταλλεύτηκε όπως θα έπρεπε τις στιγμές που οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν λάθη στη μεσαία γραμμή, χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον αντίπαλο πορτιέρε.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους γηπεδούχους να παραμένουν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη και τον ΠΑΟΚ Β' να παραμένει στην 5η θέση, αυξάνοντας τη διαφορά από τον 6ο Νέστορα στο +3.

Καμπανιακός: Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης, Σαρβανίδης, Πολύζος, Ν. Καθάριος, Γαρύφαλλος, Αλμπάνης, Ρόβας.

ΠΑΟΚ Β: Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κώττας, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ, Χατσίδης, Ρικάρντο, Κανίς, Μούστμα.

Aγωνιστική (9η)

Σάββατο (8/11)

Αστέρας B' AKTOR - Καβάλα 1-0

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Κυριακή (9/11)

Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Νίκη Βόλου - Μακεδονικός (15:00)

Βαθμολογία

Ηρακλής 21*

Αστέρας Β' AKTOR 20*

Νίκη Βόλου 17

Αναγέννηση Καρδίτσας 17

ΠΑΟΚ Β' 11*

Νέστος Χρυσούπολης 8

Καμπανιακός 8*

Καβάλα 6*

Μακεδονικός 5

ΠΑΣ Γιάννινα 5*

*Παιχνίδι περισσότερο

