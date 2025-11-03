Με προσωρινό «τιμονιέρη» τον Ιεροκλή Στολτίδη συνεχίζει ο Ηρακλής, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό και εν αναμονή της επιλογής του νέου προπονητή.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιος θα καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή, τις προπονήσεις της ομάδας έχει αναλάβει προσωρινά ο Ιεροκλής Στολτίδης. Ο παλαίμαχος μέσος, που εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκεται σταθερά μέσα στο προπονητικό τιμ, είτε ως υπηρεσιακός είτε στο πλευρό άλλων τεχνικών (Δερμιτζάκης, Τεννές, Σπανός), γνωρίζει όσο λίγοι την καθημερινότητα και τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Ο Στολτίδης έχει προσφέρει πολλά σε όλα τα πόστα που του ζητήθηκε, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Αυτή τη φορά καλείται ξανά να κρατήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια μετά το νέο «ηλεκτροσόκ» που προκάλεσε η λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα και στο υπόλοιπο τεχνικό τιμ, ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν και αν θα υπάρξουν νέες προσθήκες,