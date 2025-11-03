Ηρακλής: Υπηρεσιακός ο Στολτίδης
Μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιος θα καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή, τις προπονήσεις της ομάδας έχει αναλάβει προσωρινά ο Ιεροκλής Στολτίδης. Ο παλαίμαχος μέσος, που εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκεται σταθερά μέσα στο προπονητικό τιμ, είτε ως υπηρεσιακός είτε στο πλευρό άλλων τεχνικών (Δερμιτζάκης, Τεννές, Σπανός), γνωρίζει όσο λίγοι την καθημερινότητα και τη φιλοσοφία του συλλόγου.
Ο Στολτίδης έχει προσφέρει πολλά σε όλα τα πόστα που του ζητήθηκε, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Αυτή τη φορά καλείται ξανά να κρατήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια μετά το νέο «ηλεκτροσόκ» που προκάλεσε η λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα και στο υπόλοιπο τεχνικό τιμ, ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν και αν θα υπάρξουν νέες προσθήκες,
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ηρακλής: «Ο Δημήτρης Σπανός έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ, νίκησε συμπτωματικά τον ΠΑΟΚ Β'»
- Superleague 2: Έμειναν στο 1-1 στην Καρδίτσα Αναγέννηση και Ηρακλής, πέρασε από την Χαλάστρα ο Αστέρας B' Aktor
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Παναιτωλικός, το Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ και οι «μάχες» στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα