Τα Χανιά ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Κοσοβάρο με φινλανδική υπηκοότητα προπονητή, Σέφκι Κούκι.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον προπονητή Σελίμ Μπενασούρ τα Χανιά ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Σέφκι Κούκι. Πρόκειται για 48χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι γεννημένος στο Κόσοβο αλλά έχει φινλανδική υπηκοότητα.

Ο Κούκι στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Φινλανδία στις Χόνκα, Κ-35 Βάνταα και Ιντερ Τούρκου, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Φερονικέλι, της πρώτης κατηγορίας του Κοσόβου, την οποία κοούτσαρε από τον Γενάρη έως τον Αύγουστο του 2024.

Η ανακοίνωση των Χανίων

«Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Σέφκι Κούκι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 48χρονος προπονητής, γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου 1976 στο Βουτσίτρν του Κοσόβου και κάτοχος Φινλανδικής υπηκοότητας, διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο Σέφκι Κούκι ξεκίνησε την προπονητική του πορεία το 2014 από τη FC Χόνκα στη Φινλανδία, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις ΠΚ-35 Βάνταα και Ιντερ Τούρκου, επίσης στην Φινλανδία. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Φερονικέλι, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του Κοσσόβου, όπου σε 23 αγώνες μέτρησε επτά νίκες, πέντε ισοπαλίες και έντεκα ήττες.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Κούκι είχε αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα, με 63 συμμετοχές και 8 γκολ με την Εθνική ομάδα της Φινλανδίας, ενώ αγωνίστηκε σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με τις φανέλες των Νιούκαστλ, Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ, Μπλάκμπερν, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Ίπσουιτς, Σουόνσι, Ντέρμπι Κάουντι, Στόκπορτ και Όλνταμ στην Αγγλία, ΤΟΣ Κόμπλεντς στη Γερμανία, Γιόκεριτ και HJK Ελσίνκι στη Φινλανδία, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Χιμπέρνιαν στη Σκωτία.

Η εμπειρία, η προσωπικότητα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή του. Ο Σέφκι Κούκι αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα με στόχο τη βελτίωση της αγωνιστικής της εικόνας και την επίτευξη των φετινών στόχων.

Η διοίκηση του συλλόγου τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του!».