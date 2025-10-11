Μακεδονικός - Ηρακλής: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Ηρακλής «άνοιξε» το... δώρο του Αστέρα Β' AKTOR, καθώς επικράτησε στην έδρα του Μακεδονικού με 4-1 και σε συνδυασμό με την ήττα της Νίκης Βόλου βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, στο +1 από τους Θεσσαλούς.
Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στη Νέα Ευκαρπία, όταν ο Μάναλης πίεσε κι έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή κι έκανε ωραίο γύρισμα στον Μαχαίρα, ο οποίος άνοιξε το σκορ.
Στο 51' ο Παναγιωτίδης σούταρε από μακριά, ο Γουναρίδης απέκρουσε, αλλά ο Κυνηγόπουλος πήρε το ριμπάουντ και από κοντά διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 55', ο Μαχαίρας πέτυχε το δεύτερο προπωσικό του γκολ.
Ο Μακεδονικός μείωσε στο 72' με τον Αμανατίδη, όμως στο 76' ο Εραμούσπε επανέφερε τη διαφορά τριών γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
