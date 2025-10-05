Την πρώτη του ήττα στη φετινή Superleague 2 υπέστη ο Ολυμπιακός Β' καθώς είδε την Καλαμάτα να φεύγει από το Ρέντη με το υπέρ της 4-1. Θρίαμβος για Ελλάς Σύρου, «κόλλησε» ο Πανιώνιος, σπουδαίο... διπλό η Athens Kallithea.

Γεμάτη γκολ η 4η αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2. Η Ελλάς Σύρου έριξε 5άρα στον Παναργειακό, πανηγυρίζοντας την παρθενική της νίκη σε επαγγελματική κατηγορία ενώ ο Πανιώνιος «κόλλησε» στην έδρα του Μαρκό (1-1). Δεν συνέβη το ίδιο με την Athens Kallithea που έκανε την ανατροπή και πήρε το διπλό στα Χανιά (3-1) ενώ ο Ολυμπιακός Β' υπέστη την πρώτη του ήττα φέτος, καθώς έχασε με 4-1 από την Καλαμάτα.

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 5-0

Ελλάς Σύρου πέντε... αστέρων. Η ομάδα των Κυκλάδων συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς πέτυχε την πρώτη της νίκη σε επαγγελματική κατηγορία κόντρα στον Παναργειακό, όπου επικράτησε με το θριαμβευτικό 5-0. Αυτό το σκορ έρχεται λίγες μέρες μετά το 3-0 κόντρα στο Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας. Οι νησιώτες ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να γυρίσουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 4-0 (!). Ο Τσιαντούλας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό για να έρθει ο Γιάκος και να δώσει αέρα τριών τερμάτων χάρη σε δύο γκολ που πέτυχε στο 22' και στο 26'. Ο Κόλα με πέναλτι στο 35' διαμόρφωσε το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου ενώ στο δεύτερο μέρος, ο Βερνάδος ήταν ο άνθρωπος που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γκέζος, Προβυδάκης, Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Νάτσος, Γιάκος, Κόλα, Νίνο, Τριμμάτης.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σιντίκ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (75' Αρμένης), Χρήστου, Κονέ (46' Χατζηδημητρίου), Κότζα (66' Φόκαμ), Νταμάκ, Πέτροβιτς (46' Ναλιτζής), Καρυπίδης (66' Λαζαρίδης).

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 1-4

Την πρώτη του ήττα μετά από δύο νίκες και μία ισοπαλία γνώρισε ο Ολυμπιακός Β' στη φετινή Superleague 2 καθώς ηττήθηκε από την Καλαμάτα με 4-1 στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη. Η ομάδα της Μεσσηνίας ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 2-0 χάρη στο αυτογκόλ του Γκοτζαμανίδη στο 7ο λεπτό και στο πλασέ του Μάντζη σε τετ-α-τετ στο 25'. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Τουφάκης αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και συνεπώς αποβλήθηκε από το παιχνίδι, αφήνοντας τους Πειραιώτες με δέκα. Ο Μάντζης έφυγε στην αντεπίθεση και με ιδανικό πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 56' για να μειώσει με φαουλάρα στο 60' ο Βαλμπουενά. Αν και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μέτρα και πάλεψαν να βρουν ένα ακόμη γκολ για να μειώσουν, εν τέλει είδαν τον Παμλίδη να τελειώνει το ματς με κεφαλιά από κόρνερ στο 76', κάνοντας το τελικό 4-1.

Μαρκό - Πανιώνιος 1-1

Σ' ένα παιχνίδι που όλα κρίθηκαν από την άσπρη βούλα, μιας και καταλογίστηκαν συνολικά τρία πέναλτι στο ματς, Μαρκό και Πανιώνιος έμειναν στο 1-1 σε αγώνα για την 4η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2.

Στο πρώτο μέρος του αγώνα υπήρχαν ελάχιστες καλές στιγμές για τις δύο ομάδες, με τις φάσεις που συγκέντρωσαν περισσότερο το ενδιαφέρον να αφορούν δύο περιπτώσεις πέναλτι κι ένα δοκάρι. Η πρώτη ήταν στο 18ο λεπτό, όταν το Μαρκό ζήτησε παράβαση για χέρι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου, με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί ο αγώνας.

Η δεύτερη όταν ο Μωραΐτης σούταρε, αλλά ο Αυγερινός, με την βοήθεια και του δοκαριού, κατόρθωσε να αποκρούσει και να σώσει την εστίας του Μαρκό.

Η τελευταία ήταν όταν ο Γιακόκλεβ των «κυανέρυθρων» δέχθηκε μαρκάρισμα στην μεγάλη περιοχή του Μαρκό και κέρδισε πέναλτι, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ ο Μωραΐτης με τον Αυγερινό να μπλοκάρει μάλιστα την μπάλα.

Κάπως έτσι οι δύο ομάδεςπήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0. Τελικά το γκολ ήρθε, έστω και στο δεύτερο 45λεπτο και μάλιστα από την άσπρη βούλα. Ο Πανιώνιος κέρδισε και δεύτερο πέναλτι, ο Παπαγεωργίου ανέλαβε την εκτέλεση αυτή τη φορά και σκόραρε στο 64' για το 0-1.

Με το ίδιο... νόμισμα πλήρωσε τον Πανιώνιο και το Μαρκό, το οποίο κατόρθωσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι με εκτέλεση πέναλτι του Μεντόζα στο 77ο λεπτό και τελικά να πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας από το παιχνίδι

Ενδεκάδες:

Μαρκό (Γιάκαλης): Αυγερινός, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (46′ Μεντόζα), Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Τσάκνης, Μπουσάι (80′ Ριτσωτάκης), Ντέντλερ, Φατιόν (46′ Μιούλερ).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ, Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (83′ Βοΐλης), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (83′ Κρητικός), Μωραΐτης.

Χανία - Athens Kallithea 1-3

H Athens Kallithea επικράτησε των Χανίων με 3-1 εκτός έδρας στο πλάισιο της 4ης αγωνιστικής της SuperLeague 2. Αν και βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ τα τρια γκολ των Γκολφίνο, Ινσουά και Καντίγιο εξασφάλισαν το πολύτιμο τρίποντο για την Αθηναϊκή ομάδα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 25ο λεπτό με ένα σουτ εξ επαφής του Ιωαννίδη ενώ είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τα τέρματα τους κατι που όμως δε συνέβη. Και έτσι οι φιλοξενούμενοι στο 39' βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Γκολφίνο μετά από την ασίστ του Σαταριανό.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου η Athens Kallithea «ανέβασε» στροφές, δημιούργησε πολλες ευκαιρίες και κατάφερε να σκοράρει δύο ακόμη τέρματα, ολοκληρώνοντας την υπέρ τους ανατροπή.

Μετά από αυτή τη σημαντική νίκη η Καλλιθέα σκαρφάλωσε στη 2η θέση του Νοτίου Ομίλου με 9 βαθμούς ενώ οι Κρητικοί παρέμειναν στη 9η θέση και τους 2 βαθμούς, χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμη να πάρουν νίκη.

ΧΑΝΙΑ (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης, Τοπαλίδης, Λάμτσε, Ράδος, Μεγιάδο, Άοσμαν, Κουτρουμπής, Ορτιγκόθα, Γιοκέ, Ιωαννίδης

ATHENS KALLITHEA ( Μπράτσος): Κρεσπί, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς, Ινσούα, Γκολφίνος, Μεταξάς, Σαταριάνο, Σωτηράκος, Καντίγιο, Ντεντάκης

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

4η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 5-0

Μάρκο - Πανιώνιος 1-1

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 1-4

Χανιά - Athens Kallithea 1-3

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 12

2. Athens Kallithea 9

4. Πανιώνιος 8

4. Ολυμπιακός Β' 7

5. Μαρκό 7

6. Αιγάλεω 4

7. Ελλάς Σύρου 4

8. Παναργειακός 2

9. Χανιά 1

10. Ηλιούπολη 1