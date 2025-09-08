Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Newsroom
SL2

bet365

Η Super League 2 ανοίγει αυλαία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό το πρόγραμμα και στους δύο ομίλους.

Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι αλλά γεμάτο αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2. Τα παιχνίδια και στους δύο ομίλους θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α' όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καμπανιακός - Καβάλα

 

Κυριακή 14/9 – 17:00

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'

Ηρακλής - Αστέρας AKTOR Β'

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)

Β' όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καλαμάτα - Μαρκό

Χανιά - Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη - Παναργειακός

Αιγάλεω - Athens Kallithea

Κυριακή 14/9 – 17:00

Ολυμπιακός Β'-Πανιώνιος

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE 2 Τελευταία Νέα