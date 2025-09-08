Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η Super League 2 ανοίγει αυλαία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό το πρόγραμμα και στους δύο ομίλους.

Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι αλλά γεμάτο αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2. Τα παιχνίδια και στους δύο ομίλους θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α' όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καμπανιακός - Καβάλα

Κυριακή 14/9 – 17:00

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'

Ηρακλής - Αστέρας AKTOR Β'

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)

Β' όμιλος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καλαμάτα - Μαρκό

Χανιά - Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη - Παναργειακός

Αιγάλεω - Athens Kallithea

Κυριακή 14/9 – 17:00

Ολυμπιακός Β'-Πανιώνιος