Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι αλλά γεμάτο αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2. Τα παιχνίδια και στους δύο ομίλους θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α' όμιλος
Σάββατο 13/9 – 17:00
Καμπανιακός - Καβάλα
Κυριακή 14/9 – 17:00
Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'
Ηρακλής - Αστέρας AKTOR Β'
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)
Β' όμιλος
Σάββατο 13/9 – 17:00
Καλαμάτα - Μαρκό
Χανιά - Ελλάς Σύρου
Ηλιούπολη - Παναργειακός
Αιγάλεω - Athens Kallithea
Κυριακή 14/9 – 17:00
Ολυμπιακός Β'-Πανιώνιος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.