Η μεταγραφική ενίσχυση της Νίκης Βόλου συνεχίζεται με τους Βολιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ, Τάσου Τσέλιου.

Ακόμα μία μεταγραφή για τη Νίκη Βόλου με τους «κυανόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Τάσου Τσέλιου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «H ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αναστάσιο – Ανδρέα Τσέλιο. O ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2002 στη Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης.

Ο Τσέλιος προέρχεται από την ακαδημία του ΠΑΟΚ, και εν συνεχεία μεταπήδησε στον Άρη και από εκεί στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Με την ομάδα Β’ των ερυθρόλευκων μέτρησε 40 παρουσίες στο πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας και τρία τέρματα.

Σε επίπεδο Κ19 κατέγραψε 29 συμμετοχές και 10 τέρματα, ενώ έχει και 4 συμμετοχές στο Youth League. Πέρυσι τον Οκτώβριο εντάχθηκε στη σερβική Ραντνίτσκι με την οποία μέτρησε 3 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Αναστάσιο-Ανδρέα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».