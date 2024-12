Απομένουν μόνο πέντε αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία της κανονικής διάρκειας στη Super League 2 και με γνώμονα τα υπάρχοντα δεδομένα η ΑΕΛ στον Βορρά έχει μαξιλαράκι ασφαλείας από τους διώκτες της, όμως στον Νότο τα πάντα είναι ρευστά για Κηφισιά, Καλαμάτα, Πανιώνιο.

Ολοκληρώθηκε και η 13η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Super League 2 και πλέον απομένουν μόνο πέντε «στροφές» ώστε να πέσει η αυλαία της regular season και να αρχίσουν τα Play Off και τα Play Out.

Μόλις συμβεί αυτό οι πέντε πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους με το ήμισυ, θα παίξουν όλες με όλους εντός και εκτός έδρας και όποιος ή όποια τερματίσει στην κορυφή θα πάρει το «εισιτήριο» για τη Stoiximan Super League, εκτός αν είναι Β’ Ομάδα που δεν μπορεί να προβιβαστεί και θα αντικατασταθεί από την αμέσως επόμενη.

Εκείνες που θα τελειώσουν στις θέσεις 6-10 επίσης θα διαιρέσουν τους πόντους τους στο μισό (σ.σ. το 0,5 πάει προς τα πάνω), εκ νέου θα κοντραριστούν με όλες ως γηπεδούχοι αλλά και φιλοξενούμενοι και μετά την ολοκλήρωση του νέου μίνι πρωταθλήματος οι δύο τελευταίες θα υποβιβαστούν.

Με γνώμονα την προκήρυξη οι Β’ Ομάδες δύναται να υποβιβαστούν αλλά καλούνται και να αντικατασταθούν από όποιο club το επιθυμεί με βάση την κατάταξη στο πρωτάθλημα της K19 της μεγάλης κατηγορίας, άρα αν πχ βρεθεί κάποια στη διακυβευμένη ζώνη τότε θα πέσει και ο 8ος ή και ο 7ος, εφόσον στο 9-10 βρεθούν Β’ Ομάδες. Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής Πέτρος Μαρτσούκος σχολίασε πρόσφατα πως αυτό χρήζει νομικής ερμηνείας.

Επί του παρόντος λοιπόν στον Νότιο Ομιλο η Κηφισιά, η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος έχουν επί της ουσίας εξασφαλισμένη θέση στα Play Off, ενώ είναι ανοικτές οι άλλες δύο θέσεις. Πάντως μεταξύ των τριών βασικών διεκδικητών του τίτλου οι διαφορές είναι μικρές και αυτή τη στιγμή στα Play Off θα τους «χωρίζουν» μόλις τέσσερις πόντοι, απόσταση που δεν εξασφαλίζει κανέναν με το σκεπτικό πως το μίνι τουρνουά θα έχει διάρκεια 10 παιχνιδιών.

Στον Βορρά τώρα γίνεται μεγάλη «μάχη» για το ποιος ή ποια θα πλασαριστεί στα Play Off, όπου η ΑΕΛ έχει αποκτήσει το προβάδισμα και βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της ακόμη και με διαίρεση των βαθμών. Ομως εκ νέου ισχύει πως με γνώμονα ότι θα υπάρξουν επιπλέον 10 αναμετρήσεις εκ των οποίων πολλές θα έχουν «άρωμα» ντέρμπι, εύλογα οι «βυσσινί» δεν έχουν «κλειδώσει» κάτι.

Ας δούμε λοιπόν πως θα ξεκινούσαν σήμερα τα μίνι πρωταθλήματα που έπονται της κανονικής διάρκειας, αφού βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στον τερματισμό της και με το σκεπτικό του /2 οι διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν θα είναι σχετικά μικρές.

Ο Νότιος Ομιλος αν ξεκίναγαν σήμερα τα Play Off και τα Play Out

Play Off

Κηφισιά 17 (33)

Καλαμάτα 16 (31)

Πανιώνιος 13 (26)

Ηλιούπολη 9 (17)

Αιγάλεω 8 (15)

Play Out

Παναργειακός 7 (13)

Παναχαϊκή 6 (12)

ΑΕΚ Β’ 6 (11)

Αστέρας Aktor 6 (11)

Χανιά 4 (7)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες στην κανονική διάρκεια.

Ο Βόρειος Ομιλος αν ξεκίναγαν σήμερα τα Play Off και τα Play Out

Play Off

ΑΕΛ 18 (35)

ΠΑΣ Γιάννινα 12 (24)

Μακεδονικός 12 (23)

Ηρακλής 11 (21)

Καμπανιακός 10 (19)



Play Out

Νίκη Βόλου 10 (19)

ΠΑΟΚ Β’ 7 (14)

Διαγόρας Ρόδου 4 (8)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 4 (7)

Καβάλα 2 (4)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες στην κανονική διάρκεια.

**Καβάλα και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου έχουν ένα ματς λιγότερο, το μεταξύ τους, άρα η μεν πρώτη μπορεί να φτάσει με τα τωρινά δεδομένα του επτά βαθμούς άρα τέσσερις στα Play Out, ενώ ο δεύτερος τους 10 που θα πάνε στους πέντε στα Play Out.