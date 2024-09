Ο Ντένις Τσερίσεβ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο με τον Πανιώνιο και ανακοινώθηκε.

Ο Ντένις Τσερίσεβ είναι με κάθε επισημότητα κάτοικος... πλατείας. Ο Ρώσος εξτρέμ έφτασε την Τετάρτη (25/9) στην Αθήνα και αποθεώθηκε από φίλους του Πανιωνίου που τον υποδέχτηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο 34χρονος πολύπειρος μεσοεπιθετικός με σπουδαία καριέρα σε Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ και Βαλένθια (μεταξύ άλλων) αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Denis Cheryshev is now officially Red and Blue!

Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει και την τυπική οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Denis Cheryshev!

Το πρωί της Πέμπτης ο ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το βράδυ της ίδιας μέρας υπέγραψε την συμφωνία του με τον Ιστορικό!

Μετά το πέρας της συμφωνίας του ο Denis Cheryshev δήλωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Πανιώνιου! Είμαι έτοιμος να εργαστώ σκληρά ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να κάνουμε τους φιλάθλους χαρούμενους!"».