Ο Ιωνικός δεν δήλωσε συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 και αυτόματα οι ομάδες της κατηγορίας «έπεσαν» από 21 σε 20.

Νέα δεδομένα ισχύουν πλέον στη Super League 2, μετά τη μη δήλωση συμμετοχής του Ιωνικού στο νέο πρωτάθλημα.

Ετσι οι ομάδες της κατηγορίας «έπεσαν» από 21 που ήταν σε 20, άρα και οι δύο όμιλοί της θα έχουν από 10 clubs.

Ετσι με γνώμονα το νέο format (σ.σ. η σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 22/9) θα ισχύουν τα εξής:

*Η κατηγορία θα έχει δύο ομίλους, τον Α και τον Β με 10 ομάδες έκαστος. Ο Α δεν θα είναι ο Βορράς και ο Β Νότος, ενώ το ποια clubs θα συμμετάσχουν σε κάθε όμιλο θα αποφασιστεί σε επόμενο Δ.Σ..



*Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε σε κάθε όμιλο ξεχωριστά Play Off και Play Out, όπως δηλαδή συνέβη και πέρσι. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out εκείνες που βρίσκονται από την 6η ως και τη 10η θέση. Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας. Ετσι δεν θα υποβιβαστεί κανείς απευθείας μετά την ολοκλήρωση της regular season, όπως ίσχυε τη σεζόν 2023/24.

*Μετά το φινάλε και των έξτρα πρωταθλημάτων θα προβιβαστούν στη μεγάλη κατηγορία οι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σ.σ. δύο αθροιστικά) και θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίες κάθε group (σ.σ. τέσσερις αθροιστικά).

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια θα ισχύουν τα αντίστοιχα κριτήρια του ΚΑΠ, ενώ μετά το τέλος των Play Off και Play Out το κριτήριο θα είναι η ανώτερη θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.