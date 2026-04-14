Ο προπονητής της Γκαζιαντέπ, Μπουράκ Γιλμάζ, ανακοίνωσε την παραίτησή του σε συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας με 2-1 από την Ρίζεσπορ. Ο νεαρός τεχνικός, ο οποίος επέκρινε δριμύτατα την Κεντρική Επιτροπή Διαιτητών (ΚΕΔ) και την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF), ισχυρίστηκε ότι ενορχηστρώνεται εναντίον του μια συνωμοσία που περιλαμβάνει «παράνομα στοιχήματα».

Ο Γιλμάζ αρχικά συνεχάρη τον αντίπαλο του για τη νίκη, αλλά αντέδρασε οργισμένα στις αποφάσεις του διαιτητή της αναμέτρησης, Οζάν Εργκιούν, λέγοντας: «Κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Μπορέσαμε να περιορίσουμε τη Ρίζεσπορ καλύτερα από τον διαιτητή. Συγχαίρω τη Ρίζεσπορ για τη νίκη της, αλλά αυτό που έκανε ο διαιτητής στο δεύτερο γκολ είναι κρίμα. Η σκληρή δουλειά του κόσμου κλέβεται. Ήμασταν σίγουρα πιο κοντά στη νίκη. Αλλά σήμερα, θέλω να ξεπεράσω το παιχνίδι και να σας μιλήσω για κάτι άλλο».

«Αν υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα αρκετά γενναία, ας αποκαλύψουν τα λάθη της διαιτησίας εναντίον της Γκαζιαντέπ. Το γκολ οφσάιντ που δεχτήκαμε στον αγώνα με την Τραμπζονσπόρ, το πέναλτι που δεν δόθηκε στον αγώνα με την Γκεντσλερμπιρλιγκί... Ας τα δούμε αυτά. Όσον αφορά το δεύτερο γκολ που δεχτήκαμε σήμερα, αν λέτε ότι δεν ήταν φάουλ, αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά κατά τη γνώμη μου, ήταν 100% φάουλ. Αφού προηγηθήκαμε με 1-0, ο Οζάν Εργκούν κατέστρεψε το παιχνίδι. Έδωσε κόρνερ ενώ ήταν πλάγιο άουτ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να πω το εξής: Είναι ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Φερχάτ Γκιουντόγντου, άθικτος; Τόσα πολλά έχουν έρθει και παρέλθει. Χειραγωγούν τα πράγματα εκεί με τον Φουάτ Γκιοκτάς όπως θέλουν».

Ο 41χρόνος προπονητής αναφέρθηκε ακόμη και στην οικονομική κατάσταση και το μέλλον της Γκαζιαντέπ, αποκαλύπτωντας πως τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες της ομάδας είναι απλήρωτοι εδώ και καιρό.

«Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια από τότε που άρχισα να προπονώ. Η συνείδησή μου είναι καθαρή, το κεφάλι μου πάντα ψηλά. Κράτησα τρεις ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν έχω βιώσει τις αποτυχίες που έχουν βιώσει πολλοί πολύτιμοι προπονητές στο παρελθόν. Είμαι πολύ απογοητευμένος με την Γκαζιαντέπ. Υπάρχουν συνεχείς φήμες ότι "ο Μπουράκ Γιλμάζ ψάχνει για χρήματα". Δεν λαμβάνω καθόλου χρήματα από την Γκαζιαντέπ. Λαμβάνω ένα πολύ μικρό ποσό. Έκανα πολλές θυσίες για να διασφαλίσω ότι οι μισθοί και τα μπόνους των παικτών μου θα πληρώνονταν. Ωστόσο, οι εσωτερικές τους συγκρούσεις με έχουν πληγώσει βαθιά. Αν με ρωτήσετε, "Γιατί δεν φύγατε μέχρι τώρα;", έδωσα μια υπόσχεση και είμαι δεσμευμένος από αυτήν. Ο πρόεδρός μου υποβλήθηκε σε μια πολύ σοβαρή επέμβαση και του είπα ότι δεν θα τον άφηνα. Αλλά έχω περάσει αρκετά».

«Διοικώ μόνος μου στην ομάδα τις τελευταίες 15 μέρες. Τα παιδιά έρχονται σε μένα κάθε μέρα για τους μισθούς τους. Τι με νοιάζει εμένα για τους μισθούς; Πρέπει να επικεντρωθώ στο γήπεδο. Σκέφτομαι τους μισθούς των παικτών κάθε μέρα. Ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθώ στο γήπεδο. Μπορεί καν να συμβεί κάτι τέτοιο; Φτάνει!».

🚨 Burak Yılmaz: "15 gündür kulüpte tek başıma takılıyorum. Başkanımız çok ağır ameliyat geçirdi. Çocuklar her gün bana maaş diye geliyor. Bana ne maaştan? Benim sahaya konsantre olmam lazım. Her gün oyuncuların maaşlarını düşünüyorum ben. Halbuki benim sahaya konsantre olmam… pic.twitter.com/xyBR2tkVoV — FutbolArena (@futbolarena) April 13, 2026

Τέλος, ο Γιλμάζ ολοκλήρωσε την επεισοδιακή ομιλία του με την ανακοίνωση της παραιτησής του.

«Ας μου επιβάλουν όποια τιμωρία θέλουν. Κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Δεν μπορούν να στήσουν μια παράνομη συνωμοσία στοιχημάτων εναντίον μου. Απευθύνομαι στον Φουάτ Γκιόκτας. Με δοκίμασε. Μετά, επειδή του μίλησα άσχημα στο τηλέφωνο, με έσφαξαν σε κάθε αγώνα. Αυτό είναι όλο. Αν λέω ψέματα ή μου διαφεύγει κάτι, ας βγουν να απαντήσουν. Θα απαντήσω σε όλους. Λοιπόν, φεύγω, ο Θεός να με έχει καλά».

