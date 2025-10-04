Ο Χουλιάν Κουέστα δέχθηκε γκολ πίσω από τη σέντρα στη ήττα της Αντάλιασπορ με 5-2 απέναντι στη Ρίζεσπορ.

Η Αντάλιασπορ γνώρισε μία βαριά εκτός έδρας ήττα με 2-5 από την Ριζεσπορ, στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, έχοντας ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της και γνώριμό μας από την θητεία του στον Άρη, Χουλιάν Κουέστα.

Το τελευταίο από τα τέρματα που δέχθηκε, μπήκε στο 89', δεν έχει όμως τόση σημασία το λεπτό αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Τόμας Τσβαντσάρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ισπανού τερματοφύλακα.

Ο επιθετικός της Ρίζεσπορ βγήκε στην αντεπίθεση κι επέλεξε να σουτάρει πριν καν περάσει τη σέντρα. Ο Κουέστα είχε ανέβει αρκετά ψηλά, ωστόσο η προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα ήταν άκαρπη μιάς και αυτή... γλίστρησε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του για να καταλήξει τελικά στην εστία του.

Δείτε το γκολ