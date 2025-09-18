«Πόλεμος» μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και του προέδρου της Φενέρμπαχτσε για την μεταγραφή του Ακτούρκογλου στην Τουρκία, την ώρα που ο «Special One» έχει συμφωνήσει με την Μπενφίκα.

Ούτε έναν μήνα δεν θα μείνει μακριά από τους πάγκους ο Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στις 29 Αυγούστου έπειτα από τον αποκλεισμό από το Champions League από την Μπενφίκα, ετοιμάζεται για άμεση επιστροφή στους πάγκους, καθώς έχει συμφωνήσει ήδη με την ομάδα των «Αετών» για διετές συμβόλαιο.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.



Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.



Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e September 17, 2025

Ωστόσο, σάλο στα τουρκικά ΜΜΕ έχει προκαλέσει και η μεταγραφή του Κερέμ Ακτούρκογλου από τη Μπενφίκα στη Φενέρμπαχτσε αντί 22.5 εκατ. ευρώ, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο Μουρίνιο είναι θαυμαστής του ποδοσφαιριστή και ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ. Η συμφωνία του Μουρίνιο με την Μπενφίκα λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Φενέρ, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη μεταγραφή έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε και τον «Special One».

Αναλυτικά οι δηλώσεις μεταξύ Μουρίνιο και προέδρου της Φενέρ

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Φενέρ δήλωσε:

«Η συμφωνία του Ζοσέ Μουρίνιο με την Μπενφίκα ήταν μια παράξενη σύμπτωση», καρφώνοντας ουσιαστικά το γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε λίγες μέρες μετά το ζευγάρι αναμετρήσεων των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Champions League.

O 62χρονος Πορτογάλος απάντησε:

«Όταν έφυγα από τη Φενέρμπαχτσε, έκλεισα τις πόρτες και δεν ανταποκρίθηκα σε προκλήσεις. Δεν έψαξα για δικαιολογίες. Ο πρόεδρος έχει διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς από εμένα. Έχει μιλήσει αμέτρητες φορές μετά την απόλυση μου και δεν αποκάλυψε ότι ο Κερέμ Ακτούρκογλου, που μας απέκλεισε, αποκτήθηκε αμέσως μετά».