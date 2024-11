«Βαρύς ο πέλεκυς» για Μουρίνιο: Τιμωρήθηκε με τεράστιο πρόστιμο για τα σχόλια σε βάρος διαιτητή

Ο Μουρίνιο τιμωρήθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας για τις πρόσφατες δηλώσεις του και καλείται να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό ως πρόστιμο, μαζί με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο για ακόμα μία φορά μονοπώλησε το ενδιαφέρον σε ματς της Φενέρμπαχτσε, όταν διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις το διαιτητή της αναμέτρησης με την Τράμπζονσπορ. Ο Πορτογάλος είπε ότι δεν τον θέλουν στα γήπεδα, καθώς εκείνος... μυρίζει άσχημα, δήλωση η οποία επέσυρε κυρώσεις από πλευράς της Τουρκικής Ομοσπονδίας.

Ο Εκλεκτός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 900.000 τουρκικών λιρών, ενώ θα χάσει και μία αγωνιστική. Τα σχόλια που έκανε στον απόηχο εκείνου του ματς προκάλεσαν την αντίδραση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, η οποία θεώρησε πως παραβιάζουν τις αρχές της αθλητικής ηθικής και του fair play.

Ο πάντα εκρητικτός Μουρίνιο, μπορεί να τιμωρήθηκε αυστηρά για τις δηλώσεις του, ωστόσο έχει την υποστήριξη του κόσμου της Φενέρ, κυρίως όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις του ντέρμπι, με τη σχετική του ανάρτηση να συγκεντρώνει περισσότερα από 650.000 likes μέσα σε λίγες ώρες και τον ίδιο να μένει πιστός στις απόψεις του για τον διαιτητή και τον VARίστα.

