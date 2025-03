Ο Ζοσέ Μουρίνιο χάρισε ένα ακόμα viral στιγμιότυπο από τα πολλά στην καριέρα του, πέφτοντας για... ύπνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Όλα τα είχε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά τη βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ρέιντζερς (1-3), η πολλή... κουβέντα του έλειπε.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν φτάνει που είδε την ομάδα του να χάνει μέσα στο γήπεδό της και τις πιθανότητες πρόκρισης στους «8» του Europa League να εξανεμίζονται, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και την «αγγαρεία» της συνέντευξης Τύπου, με μια συγκεκριμένη ερώτηση δημοσιογράφου να ήταν αρκετή για να.. ξεχειλίσει το ποτήρι.

Συγκεκριμένα, ένας εκ των ρεπόρτερ προέβη σε μια μακροσκελή ερώτηση και υποχρέωσε τον Μουρίνιο να... πέσει για ύπνο, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν είχε όρεξη για τόσα πολλά λόγια αλλά και χαρίζοντας μια ακόμα viral στιγμή στην καριέρα του:

«Το κεφάλι μου δεν το αντέχει αυτό. Είμαι κουρασμένος φίλε. Μετά από 90 λεπτά δεν μπορώ να ακούω όλα αυτά. Είμαι πολύ κουρασμένος», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του στον εν λόγω δημοσιογράφο.

Δείτε το βίντεο:

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question 🥱🤣



