Μουρίνιο: «Αποφάσισα ότι θέλω να πάω στην Φενέρμπαχτσε»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, όμως τόνισε πως ακόμα δεν έχει «τελειώσει» η υπόθεση.

Στο Λονδίνο βρέθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στην πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Μαρίτης και την Ντόρτμουντ, στο «Wembley» και αναμένεαι να «τελειώσει» τη μετακίνηση του στη Φενέρμπαχτσε. Με βάση τα δημοσιεύματα από την Τουρκία ο Πορτογάλος θα έχει το τελικό ραντεβού επί αγγλικού εδάφους με τον πρόεδρο της ομάδας, Αλί Κοτς και το μέλος της διοίκησης, Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ο Special One μίλησε για πρώτη φορά για την επικείμενη συμφωνία του με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης και τόνισε πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ.

«Αποφάσισα πως θέλω να πάω στην Φενέρμπαχτσε αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα το deal. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι επίσημα.

