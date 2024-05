Ο πολύπειρος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Λεονάρντο Μπονούτσι αποφάσισε να αποσυρθεί στα 37 του χρόνια και σκοπεύει να ασχοληθεί με την προπονητική.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της σπουδαίας καριέρας του Λεονάρντο Μπονούτσι. Ο σπουδαίος Ιταλός αμυντικός αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 37 του χρόνια και θα το ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα επιστρέψει στην Ιταλία. Ο αγώνας της Φενέρ με την Ιστανμπούλσπορ (26/4, 19:00) θα είναι ο τελευταίος του πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.

O Mπονούτσι έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ίντερ και πανηγύρισε το νταμπλ της σεζόν 2005-06, όμως σύνδεσε την καριέρα του με τη Γιουβέντους, στην οποία αγωνίστηκε 12 χρόνια. Με τους Μπιανκονέρι μέτρησε 502 εμφανίσεις, με 37 γκολ, 10 ασίστ και σήκωσε οκτώ πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα και πέντε Super Cup.

🟡🔵🇮🇹 Leonardo Bonucci leaves Fenerbahçe and he’s set to announce his decision about retirement as soon as he returns in Italy, next week. pic.twitter.com/SZX7FbYzpl