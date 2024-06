Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, έζησε το χθεσινό ματς με αρκετή ένταση, χωρίς να κάνει πίσω όταν χρειάστηκε να φωνάξει κάποιους παίκτες του, με κυριότερο τον Νταβίντε Φρατέζι.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βίωσε το ντεμπούτο του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας κόντρα στην Αλβανία, με τον συνήθη ενθουσιασμό του. Πάντα ενθαρρύνοντας την ομάδα του, μεταδίδοντας τις οδηγίες του με μεγάλη ένταση κι αποφασιστικότητα.

Η Spalletti Cam του «Sky Sport» επέτρεψε σε όλους να ακούσουν μερικές από τις οδηγίες που φώναζε από την άκρη του πάγκου του ο Ιταλός τεχνικός.

«Έλα ρε Σκαμάκα!», λέει στον σέντερ φορ των «Ατζούρι» για να τον ταρακουνήσει λίγο. Προφανώς δεν τον είδε να προσεγγίζει το ματς με τη σωστή νοοτροπία. Στη συνέχεια όμως, ο επιθετικός της Αταλάντα έκανε εξαιρετικό ματς. «Ανέβα!!! Ζορζ, Ζορζ!», λέει σε κάποιο σημείο αναφερόμενος στον Ζορζίνιο.

Ο Φράτεζι απασχόλησε πολύ τον Σπαλέτι, που τού φώναζε από τον πάγκο αρκετές φορές με μεγάλο ενθουσιασμό: «Ντάβιντε, είσαι πολύ στην κίνηση», είναι η πρώτη ένδειξη για τον μέσο της Ίντερ και μετά πάλι: «Ντάβιντε, πρέπει να είσαι εκεί τώρα. Πρέπει να πας εκεί, πρέπει να πας εκεί».

Τέλος, πάλι για στον Φρατέζι: «Νταβίντε, όταν γυρνάς την μπάλα πρέπει να φύγεις από την αμυντική γραμμή, πρέπει να φύγεις!!!».

Ο Σπαλέτι φώναζε με όλη του τη δύναμη προκειμένου να καταφέρει να ακουστεί, συνοδεύοντας τις φωνές από μεγάλες χειρονομίες. «Το έχεις εκεί μέσα, πήγαινε!!! Πήγαινε εκεί».

Δείτε το βίντεο:

A Luciano Spalletti watch cam from the game against Albania 🤣🇮🇹pic.twitter.com/lRuOCbIlZ2