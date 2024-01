Οι Ισραηλινοί Σαγκίβ Γεχεσκέλ της Αντάλιασπορ και Εντέν Καρζέβ της Μπασάκσεχιρ κινδυνεύουν με αποκλεισμό οκτώ παιχνιδιών για «ιδεολογική προπαγάνδα», καθώς εξέφρασαν τη στήριξη τους στη χώρα τους.

Με ποινή αποκλεισμού οκτώ αγώνων κινδυνεύουν δυο Ισραηλινοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Τουρκία. Ο λόγος για τον Σαγκίβ Γεχεσκέλ της Αντάλιασπορ και τον Εντέν Καρζέβ της Μπασάκσεχιρ, καθώς κατηγορούνται από την Ομοσπονδία της Τουρκίας για «ιδεολογική προπαγάνδα» από τη στιγμή που εξέφρασαν τη στήριξη τους στη χώρα τους για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γεχεσκέλ έχει μείνει εκτός ομάδας στην Αντάλιασπορ επειδή έδειξε ένα μήνυμα υποστήριξης στους ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο 28χρονος σκόραρε κόντρα στην Τράμπζονσπορ και έδειξε ένα μήνυμα που είχε στον επίδεσμο του καρπού του που έγραφε «100 ημέρες. 07/10», αναφερόμενος στις ημέρες που έχουν περάσει από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ενώ είχε δίπλα αστέρι του Δαυίδ. Από την πλευρά του ο Καρζέβ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις 100 ημέρες, προκαλώντας την αντίδραση της ομάδας του.

