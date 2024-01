O Σαγκίβ Γεχεσκέλ της Αντάλιασπορ κατηγορήθηκε για «υποκίνηση μίσους» από τον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας.

Ένας Ισραηλινός ποδοσφαιριστής που έδειξε ένα μήνυμα που αναφερόταν στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στην Τουρκία συνελήφθη, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή (14/01), ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας κατά του Σαγκίβ Γεχεσκέλ για υποψία «υποκίνησης μίσους», ενώ η ομάδα του, η Αντάλιασπορ έλυσε το συμβόλαιο συνεργασίας τους.

Τι συνέβη;

Αφού σκόραρε εναντίον της Τράμπσονσπορ, ο Γεχεσκέλ αποκάλυψε ένα μήνυμα που έγραφε «100 ημέρες. 07/10» σε έναν επίδεσμο στον αριστερό του καρπό. Το μήνυμα ήταν μια αναφορά στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και στον αριθμό των ημερών που περισσότεροι από 130 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται στη Γάζα.

Εδώ η στιγμή:

The moment when Sagiv Yehezkel showed support for the hostages after 100 days in captivity.



I’m sorry, but Turkey is just a laughingstock country at this point! The nation that is constantly beating up on the Kurds is gonna lecture us!? Not to mention what they did the Armenians… pic.twitter.com/kDLEdTtjEC