Ο Λεονάρντο Μπονούτσι βρίσκεται στην έξοδο από την Ουνιόν Βερολίνου, όμως δεν θα επιστρέψει στην Ιταλία, καθώς «κλείνει» στη Φενέρμπαχτσε.

Ακόμα μια μεταγραφική «βόμβα» στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Λεονάρντο Μπονούτσι, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές και απομένουν οι ανακοινώσεις.

🚨📝 Fenerbahçe have reached an agreement to sign Leonardo Bonucci (36), reports @yagosabuncuoglu ! 🟡🔵 He'll now play in Turkish league with Džeko, Tadić, Livaković, Fred, Batshuayi, etc. pic.twitter.com/vL86MF8zFL

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός μετά από ένα εξάμηνο στη Γερμανία για λογαριασμό της Ουνιόν Βερολίνου ψάχτηκε να φύγει, έφτασε κοντά στον επαναπατρισμό του για λογαριασμό της Ρόμα, όμως εν τέλει φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για το επόμενο εξάμηνο. Η Φενέρ θέλει να ταξιδέψει ο Μπονούτσι στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τετάρτη (10/1) και να παρουσιάστει επίσημα.

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σιρά πρόσωπο κλειδί στις διαπραγματεύσεις ήταν ο σέντερ φορ των Τούρκων Έντιν Τζέκο.

#Bonucci spoke in the last hours with #Dzeko, who pushing to convince him to join #Fenerbahce, which want to sign the former #Juve’s centre-back. Leo reflecting because Fener’s bid is important, but he’d prefer to sign for a #SerieA’s club to try to return in Italy National Team