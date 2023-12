Ο Λεονάρντο Μπονούτσι είναι έτοιμος να αφήσει την Ουνιόν Βερολίνου και να επιστρέψει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Ρόμα, όμως οι οπαδοί των Τζιαλορόσι δεν τον θέλουν στην ομάδα τους.

Μετά από μισή σεζόν και δέκα εμφανίσεις με την Ουνιόν Βερολίνου ο Λεονάρντο Μπονούτσι είναι έτοιμος για επαναπατρισμό. Ο Ιταλός στόπερ επιθυμεί να γυρίσει στην Ιταλία και η Ρόμα του προσφέρει αυτή την επιλογή.

Όπως προκύπτει από ιταλικά δημοσιεύματα οι δυο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του και να υπογράψει εξάμηνο συμβόλαιο. Δεδομένο είναι πως η ομάδα του Βερολίνου δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μεταγραφή, παρόλο που ο Ιταλός δεσμεύεται μέχρι το τέλος της σεζόν.

Leonardo #Bonucci is getting closer to #ASRoma from #UnionBerlin without #transfers fee. Ready a 6-months contract. The centre-back is ready to accept a salary cut to help #Roma to finalize the deal. #transfers https://t.co/TROtomshlh