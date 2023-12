Σε προσωρινή παύση μπήκαν όλα τα πρωταθλήματα της Τουρκίας μετά την μπουνιά που έριξε ο πρόεδρος της Άνκαραγκουτσού, Φαρούκ Κότσα στον διαιτητή της αναμέτρησης της ομάδας του με την Ρίζεσπορ.

Προβλήματα με την βία στον αθλητισμό δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα. Μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να γίνουν οι αγώνες της Superleague 1 κεκλεισμένων των θυρών για τους επόμενους δύο μήνες, ένα πολύ σπάνιο συμβάν, ειδικά για ποδοσφαιρικό αγώνα πρώτης κατηγορίας, που συνέβη στην Τουρκία έφερε την αναστολή όλων των πρωταθλημάτων και στην γείτονα χώρα. Αυτή τη φορά η βία δεν προήλθε από συμβάν με οπαδούς όπως συνέβη στην χώρα μας, αλλά από πρόεδρο ομάδας (!!).

Η χθεσινή πράξη του προέδρου της Άνγκαρακουτσου, Φαρούκ Κότσα, που έριξε γροθιά στον διαιτητή της αναμέτρησης της ομάδας του κόντρα την Ρίζεσπορ, Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, είχε ως αποτελέσματα την επ' αόριστον αναβολή των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων τουρκικού ποδοσφαίρου, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της γείτονας χώρας.

11/12/2023 Turkish superlig 🇹🇷 The president of Ankaragucu hits the referee 👊😳 pic.twitter.com/KAI5nOhqo4