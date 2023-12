Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Τουρκία, καθώς ο πρόεδρος της Ανκαραγκουτσού, Φαρούκ Κότσα επιτέθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης με τη Ρίζεσπορ, Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ.

Δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι της Ανκαραγκουτσού κόντρα στη Ρίζεσπορ για το πρωτάθλημα της Τουρκίας, το οποίο έληξε στο ισόπαλο 1-1, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να περνάει στο ημίχρονο ως αλλαγή στο ματς για τους γηπεδούχους.

New footage of the attack on referee Halil Umut Meler. It is clear that the attacker was not just the Ankaragücü president. A few more people kick the referee while he is on the ground.pic.twitter.com/sxCINFFIsI