Τραμπζονσπόρ σε Ελλάδα: «Περαστικά γείτονα»

Ο Μανώλης Σιώπης και οι υπόλοιποι παίκτες της Τραμπζονσπόρ βγήκαν για προθέρμανση με μπλούζες που ενισχύουν την ελληνοτουρκική φιλία και με «μήνυμα» συμπαράστασης μετά το δυστύχημα των Τεμπών.

Το ποδόσφαιρο ενώνει και η Τραμπζονσπόρ έστειλε σήμερα (4/3) το πιο «δυνατό μήνυμα» φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι παίκτες της ομάδας, μεταξύ άλλων και ο Μανώλης Σιώπης καθώς ο Τάσος Μπακασέτας ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού, βγήκαν για προθέρμανση ενόψει του αγώνα τους με την Ουμρανίγεσπορ φορώντας μπλούζες που έγραφαν «περαστικά γείτονα» και από κάτω ήταν η ελληνική και η τουρκική σημαία, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο θρήνος και η οδύνη που «χτύπησε» τα δύο έθνη σε μικρό χρονικό διάστημα αρχικά με τον φονικό σεισμό στη γειτονική χώρα και ύστερα το σοκαριστικό δυστύχημα των Τεμπών, ανέδειξε το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Και μην βιαστεί κάποιος να κρίνει το ορθογραφικό λάθος που υπήρξε, η κίνηση και η ουσία της είναι αυτό που μετρά.

Lads are ready for the game #TSvÜMR pic.twitter.com/AkDKxspBa1